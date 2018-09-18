Зачем сдавать биометрические данные?Партнерский материал
новости

SpaceX выбрала туриста, который первым полетит вокруг Луны Японский предприниматель Юсаку Маэдзава отправится в космос в 2023 году

1 минута
11:14, 18 сентября 2018
Первым человеком, который облетит вокруг Луны в качестве туриста, станет японский предприниматель Юсаку Маэдзава. Предполагается, что полет состоится в 2023 году на ракете Big Falcon Rocket — ее к тому времени построит компания SpaceX. Сумма, заплаченная предпринимателем за полет, не раскрывается, но основатель SpaceX Илон Маск назвал ее «значительной» и отметил, что она окажет влияние на разработку ракеты.
новости

Сирия сбила российский самолет, но виноват Израиль. Логика Минобороны России

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Что происходит с домашним насилием в мире. В одной картинке

партнерский материал

С какой скоростью читают на разных языках? В одной картинке