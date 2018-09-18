SpaceX выбрала туриста, который первым полетит вокруг Луны Японский предприниматель Юсаку Маэдзава отправится в космос в 2023 году

Первым человеком, который облетит вокруг Луны в качестве туриста, станет японский предприниматель Юсаку Маэдзава. Предполагается, что полет состоится в 2023 году на ракете Big Falcon Rocket — ее к тому времени построит компания SpaceX. Сумма, заплаченная предпринимателем за полет, не раскрывается, но основатель SpaceX Илон Маск назвал ее «значительной» и отметил, что она окажет влияние на разработку ракеты.