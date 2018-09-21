В Нью-Йорке прошла пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Их бой за чемпионский титул UFC пройдет 6 октября

В Нью-Йорке 20 сентября прошла пресс-конференция бойцов MMA Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, между которыми 6 октября должен пройти бой за звание чемпиона в легком весе.

Макгрегор, по своему обыкновению, неоднократно оскорбил будущего соперника — в частности, упоминая , который произошел между ними в апреле, а также арест бизнесмена Зиявудина Магомедова, который спонсировал команду Нурмагомедова, и общение дагестанского бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Нурмагомедов вел себя более сдержанно и почти не реагировал на оскорбления.

Макгрегор заявил, что рассчитывает победить Нурмагомедова в первом раунде, но отметил, что «уже ошибался раньше» и будет готов к пяти раундам. Нурмагомедов сказал, что собирается утомить Макгрегора и затем «поиграть с ним», поскольку «когда тот устает, всегда сдается».