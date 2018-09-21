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В Нью-Йорке прошла пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Их бой за чемпионский титул UFC пройдет 6 октября

UFC
23:08, 20 сентября 2018
Надежный источник

В Нью-Йорке 20 сентября прошла пресс-конференция бойцов MMA Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, между которыми 6 октября должен пройти бой за звание чемпиона в легком весе.

Макгрегор, по своему обыкновению, неоднократно оскорбил будущего соперника — в частности, упоминая конфликт, который произошел между ними в апреле, а также арест бизнесмена Зиявудина Магомедова, который спонсировал команду Нурмагомедова, и общение дагестанского бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Нурмагомедов вел себя более сдержанно и почти не реагировал на оскорбления.

Макгрегор заявил, что рассчитывает победить Нурмагомедова в первом раунде, но отметил, что «уже ошибался раньше» и будет готов к пяти раундам. Нурмагомедов сказал, что собирается утомить Макгрегора и затем «поиграть с ним», поскольку «когда тот устает, всегда сдается».

UFC рекламирует бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора как «крупнейший» и «самый ожидаемый» бой в истории этого промоушена.
Хабиб Нурмагомедов — самый популярный в России боец MMA, действующий чемпион UFC в легком весе, не проигравший ни одного боя в карьере. Ирландец Конор Макгрегор — одна из главных звезд MMA, ставший единственным в истории UFC чемпионом в сразу двух весовых категориях. Он не выступал в MMA с 2016 года, решив провести в 2017 году бой с боксером Флойдом Мейвезером по правилам классического бокса (и в итоге проиграв).

Бой Макгрегора и Нурмагомедова

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