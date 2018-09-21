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Sky News: Великобритания усилит кибервойска на фоне российской угрозы

Sky News
06:13, 21 сентября 2018
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В Великобритании появится новое подразделение наступательных кибервойск численностью до двух тысяч человек, сообщают Sky News и The Times.

План по созданию подразделения разработало министерство обороны и Центр правительственной связи Великобритании. По данным СМИ, на реализацию этого плана Лондон потратит минимум 250 миллионов фунтов стерлингов (331 миллион долларов).

Sky News отмечает, что новое подразделение создается в том числе на фоне «растущей киберугрозы со стороны России». «Поскольку некоторые государства и преступные группы ведут себя агрессивно, вам нужно самому быть разрушительным, чтобы останавливать [их]», — заявил The Times бывший глава Центра правительственной связи Роберт Хэнниген.

Великобритания в апреле заявила, что хакеры, связанные с российским правительством, пытались заразить вирусами миллионы роутеров по всему миру, чтобы перехватывать проходящую через них информацию. Также Лондон обвинял Москву в кибератаке c использованием вируса NotPetya.
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