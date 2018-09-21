Sky News: Великобритания усилит кибервойска на фоне российской угрозы

В Великобритании появится подразделение наступательных кибервойск численностью до двух тысяч человек, сообщают Sky News и The Times.

План по созданию подразделения разработало министерство обороны и Великобритании. По данным СМИ, на реализацию этого плана Лондон потратит минимум 250 миллионов фунтов стерлингов (331 миллион долларов).

Sky News отмечает, что новое подразделение создается в том числе на фоне «растущей киберугрозы со стороны России». «Поскольку некоторые государства и преступные группы ведут себя агрессивно, вам нужно самому быть разрушительным, чтобы останавливать [их]», — заявил The Times бывший глава Центра правительственной связи Роберт Хэнниген.