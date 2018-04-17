США и Великобритания обвинили российских хакеров в заражении миллионов роутеров по всему миру

Politico
23:52, 16 апреля 2018
Требует подтверждения

Национальный центр по кибербезопаности Великобритании вместе с ФБР и Министерством внутренней безопасности США сделали заявление о масштабной кибератаке, якобы организованной хакерами, которых поддерживает российское правительство.

По данным британской и американской разведок, хакеры пытались заразить вредоносными программами миллионы роутеров по всему миру. Атака была направлена на то, чтобы перехватывать информацию, проходящую через зараженные устройства. Также хакеры пытались взломать файерволы.

Целью атаки мог стать кибершпионаж или кража интеллектуальной собственности. Ее объектами оказались интернет-провайдеры, государственные организации и крупные компании. Когда произошла атака и какой урон был им нанесен, США и Великобритания не сообщили.

Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс заявил, что американское правительство знает про атаку. В качестве ответных мер он допустил введение новых санкций и ответные хакерские атаки, пишет Politico.

Российское посольство в Лондоне в свою очередь заявило, что в Великобритании в последнее время звучало много предупреждений о возможной кибератаке со стороны России в ответ на авиаудары по Сирии и расследование отравления Скрипалей. Дипломаты предположили, что с помощью такой риторики британские власти сами готовят почту для хакерской атаки на Россию.

США обвиняют русских хакеров во взломах серверов Демократической партии накануне президентских выборов в Штатах в 2016 году. Власти Великобритании заявляли о причастности России к атакам на британские СМИ и энергетические компании.
В феврале Великобритания и США заявили о причастности России к кибератаке с использованием вируса-вымогателя NotPetya летом 2017 года. Вирус поразил украинские госучреждения и компании, а также несколько российских компаний (в том числе Evraz и «Роснефть»).
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