Британский МИД обвинил Россию в кибератаке c использованием вируса NotPetya

Министерство иностранных дел Великобритании считает, что кибератака с использованием вируса-вымогателя NotPetya (его также называют Petya) летом 2017 года была организована российскими властями.

Атака, говорится в заявлении министра по делам Содружества и ООН Тарика Ахмада, опубликованном британским МИДом, показала, что Россия продолжает «пренебрегать суверенитетом Украины». От кибератаки, отметил Ахмад, пострадали многие компании и организации в Европе, ущерб исчисляется сотнями миллионов фунтов стерлингов.

На основании каких данных МИД Великобритании объявил о причастности России к кибератаке с использованием NotPetya, в заявлении не уточняется.