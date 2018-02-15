Британский МИД обвинил Россию в кибератаке c использованием вируса NotPetya

Правительство Великобритании
07:19, 15 февраля 2018
Надежный источник

Министерство иностранных дел Великобритании считает, что кибератака с использованием вируса-вымогателя NotPetya (его также называют Petya) летом 2017 года была организована российскими властями.

Атака, говорится в заявлении министра по делам Содружества и ООН Тарика Ахмада, опубликованном британским МИДом, показала, что Россия продолжает «пренебрегать суверенитетом Украины». От кибератаки, отметил Ахмад, пострадали многие компании и организации в Европе, ущерб исчисляется сотнями миллионов фунтов стерлингов.

На основании каких данных МИД Великобритании объявил о причастности России к кибератаке с использованием NotPetya, в заявлении не уточняется.

«Мы считаем, что ответственность за разрушительную кибератаку с использованием вируса NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, в особенности российские вооруженные силы» (англ.яз.).

Правительство Великобритании
В январе  The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ЦРУ пришли к выводу, что вирус-вымогатель NotPetya (или Petya) был создан российским Главным разведывательным управлением. По мнению экспертов, опрошенных изданием, целью кибератаки было нанесение удара по финансовой системе Украины.
Атака вируса-вымогателя NotPetya  началась 27 июня 2017 года. Вирус поразил украинские госучреждения и компании, а также несколько российских компаний (в том числе Evraz и «Роснефть»). От кибератаки также пострадали компании в Европе, включая логистическую корпорацию Moller-Maersk.
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