The Washington Post: ЦРУ признало создателем вируса NotPetya ГРУ
В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) пришли к выводу, что вирус-вымогатель NotPetya был создан российским Главным разведывательным управлением (ГРУ), сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Целью атаки, по мнению собеседников издания, было нанести удар по финансовой системе Украины. Газета отмечает, что атака произошла в День Конституции Украины.
Тот факт, что российские компании также стали объектом атаки, в статье не упомянут.
Военная разведка ГРУ создала NotPetya, заключили в ЦРУ в ноябре с «высокой уверенностью», согласно секретным отчетам, на которые ссылаются представители разведки.
Американские спецслужбы, обвиняя Россию в попытках повлиять на ход выборов путем кибератак, называют исполнителями хакеров, якобы связанных с ГРУ. Речь идет о хакерской группе, известной под названиями Fancy Bear, APT28 и Pawn Storm. Из-за этого против руководства ГРУ в США введены санкции.
Атака вируса-вымогателя NotPetya (его также называют Petya) началась 27 июня 2017 года. Вирус поразил множество учреждений на Украине (в том числе государственных), несколько российских компаний (в том числе Evraz и «Роснефть»), а также цели в других странах.
В исследовательском центре «Лаборатории Касперского» говорили, что он «заточен под бизнес» — написан так, чтобы поражать корпоративные сети. При этом опрошенные The Washington Post эксперты говорили, что вирус маскировался под вымогателей и на самом деле стирал данные с зараженных компьютеров. В июле предполагаемые авторы вируса пообещали предоставить код для расшифровки зараженных компьютеров за 100 биткоинов.