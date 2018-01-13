The Washington Post: ЦРУ признало создателем вируса NotPetya ГРУ

В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) пришли к выводу, что вирус-вымогатель NotPetya был создан российским Главным разведывательным управлением (ГРУ), сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Целью атаки, по мнению собеседников издания, было нанести удар по финансовой системе Украины. Газета отмечает, что атака произошла в .

Тот факт, что российские компании также стали объектом атаки, в статье не упомянут.