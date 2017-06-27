«Касперский»: новый вирус-вымогатель не похож на Petya

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали новую всемирную атаку вируса-вымогателя и пришли к выводу, что она не связана с вирусом Petya, как предполагалось ранее.

По сведениям аналитиков, новый вирус принципиально отличается от Petya, который был описан еще весной 2016 года. Но для распространения вируса использовали ту же уязвимость в системах Windows, которая в мае 2017 года помогла разослать WannaCry.

При этом Symantec считает, что новый вирус похож на Petya. Эксперты установили, что девять жертв вируса уже заплатили выкуп (300 долларов) за расшифровку своих данных.

Главными целями нового вируса, который «Касперский» назвал NotPetya, стали Украина и Россия. Но вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции и США.