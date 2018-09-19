Глава Приморья Тарасенко отказался от участия в новых выборах. А потом передумал

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что не будет участвовать в новых выборах, если они будут назначены.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, в свою очередь, заявил, что выставит на новых выборах свою кандидатуру.

При этом, как сообщает ТАСС, он выразил несогласие с отменой результатов прошедших выборов. «Это полный абсурд. Зачем это делать? У нас по законодательству должно быть как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков. Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», — заявил Ищенко ТАСС.

Обновлено. Тарасенко на митинге своих сторонников сказал, что все-таки будет участвовать в новом голосовании. «Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти», — заявил он.