Протестный митинг сторонников коммуниста Ищенко у администрации Приморья. Фотография

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко собрал своих сторонников на протестный митинг у краевой администрации во Владивостоке. Во втором туре выборов, прошедших 16 сентября, Ищенко уверенно лидировал, опережая своего конкурента от «Единой России» Андрея Тарасенко, однако при подсчете последнего процента голосов представитель партии власти внезапно вырвался вперед. В КПРФ заявили о фальсификациях на выборах, а сам Ищенко призвал выйти на бессрочный протест и объявил голодовку.

Антон Новгородов