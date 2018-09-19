ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными выборы в Приморье
ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными выборы губернатора Приморского края.
«В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными», — сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Обновлено. ЦИК принял постановление, в котором рекомендовал избиркому Приморского края признать недействительными результаты досрочных выборов губернатора. Кроме того, ЦИК сообщил, что направит данные о нарушениях при голосовании в Приморье в федеральные правоохранительные органы, пишет «Интерфакс».
Во втором туре выборов в Приморье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал с отрывом в несколько процентов после подсчета 97% протоколов, но после обработки 99% протоколов на первое место вышел врио главы региона Андрей Тарасенко. 18 сентября ЦИК сообщил, что после обработки 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов и обошел Ищенко на полтора процентных пункта.