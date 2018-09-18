«Все это превращается в психологическую пытку». Фигурант дела «Нового величия» попросил Москалькову о переводе под домашний арест

Фигурант дела Вячеслав Крюков обратился с открытым письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в котором попросил посодействовать в своем переводе из СИЗО под домашний арест. Текст письма опубликовал член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

«Я нахожусь под стражей уже более полугода… Сейчас все это превращается в психологическую пытку для того, кто еще даже не был признан виновным», — пишет Крюков. По его мнению, основания для его содержания в СИЗО отпали, в том числе потому что шесть из десяти фигурантов дела уже находятся под домашним арестом.

Крюков также пишет, что категорически не признает своей вины. «По существу нашего уголовного дела — оно искусственно созданное и специально подстроенное внедренным сотрудником правоохранительных органов. Сам же я ничем экстремистским не занимался, я не призывал никогда и не оправдывал насилие, не ходил на несанкционированные митинги, не ездил на стрельбы с другими участниками группы, не раздавал противозаконных листовок», — говорится в письме.