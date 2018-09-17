Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru

Журналист Юрий Дудь ушел с должности главного редактора Sports.ru и стал заместителем генерального директора издания.

Новым главным редактором стал Александр Аксенов, который с сентября 2017 года работал шеф-редактором Sports.ru. В свою очередь шеф-редактором стал Влад Воронин, работающий в издании с 2010 года.

Все кадровые перестановки произошли 1 сентября, однако о них объявили только сейчас «из-за самых разных забот и агоний», объяснил Дудь.

На новой должности Дудь будет отвечать за финансовые вопросы. «Нервничаю, подгрызаю ногти, но надеюсь, потяну», — сказал он.