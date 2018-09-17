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Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru

Sports.ru
08:38, 17 сентября 2018
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Журналист Юрий Дудь ушел с должности главного редактора Sports.ru и стал заместителем генерального директора издания.

Новым главным редактором стал Александр Аксенов, который с сентября 2017 года работал шеф-редактором Sports.ru. В свою очередь шеф-редактором стал Влад Воронин, работающий в издании с 2010 года.

Все кадровые перестановки произошли 1 сентября, однако о них объявили только сейчас «из-за самых разных забот и агоний», объяснил Дудь.

На новой должности Дудь будет отвечать за финансовые вопросы. «Нервничаю, подгрызаю ногти, но надеюсь, потяну», — сказал он.

Юрий Дудь работал главным редактором издания Sports.ru, начиная с осени 2011 года.
В феврале 2017 года Юрий Дудь запустил ютьюб-шоу «вДудь», где берет интервью у музыкантов, видеоблогеров, бизнесменов, политиков и журналистов.

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