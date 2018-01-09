Юрий Дудь нашел героя репортажа Шевчука с чеченской войны. В ютьюбе предложили собрать для него денег

Журналист Юрий Дудь разыскал одного из солдат, которых снимал Юрий Шевчук во время своей поездки в Чечню в 1995 году. Его зовут Олег Ситников, он живет в Калининграде. Дудь взял у него интервью и устроил его встречу с Шевчуком.

Человек после войны / вДудь вДудь

Олег Ситников рассказал, что живет в доме ветеранов, где квартиры выделяют во временное пользование жильцам, и ездит на машине «Фольксваген Гольф» 1983 года выпуска. Он собирается накопить денег и купить другой автомобиль — 1991 года выпуска, который стоит около 70 тысяч рублей.

Пользователи ютьюба, посмотревшие фильм про Олега Ситникова, немедленно предложили собрать для него денег.

Обновление. Через несколько часов после публикации фильма про Олега Ситникова в ютьюбе Юрий Дудь опубликовал в комментариях его фотографию с новым автомобилем.