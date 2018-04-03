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Дудь выпустил фильм про «MTV Россия». Если вы его не посмотрели, у вас нет сердца

«вДудь»
07:37, 3 апреля 2018

Юрий Дудь снял фильм о российском MTV — «главном канале нашего детства». Картина посвящена «золотому периоду» MTV, с 1998 по 2002 годы.

Представляя фильм, Дудь заявил, что без MTV не было бы и никакого «вДудя». Журналист взял интервью у создателя канала Бориса Зосимова и главных ведущих: Александра Анатольевича, Василия Стрельникова, Тутты Ларсен, Антона Комолова, Ольги Шелест, Яны Чуриковой, Лики Длугач и Татьяны Геворкян.

MTV — главный канал нашего детства / вДудь
вДудь

Два других фильма Дудя. Важных

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