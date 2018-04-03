Дудь выпустил фильм про «MTV Россия». Если вы его не посмотрели, у вас нет сердца

Юрий Дудь снял фильм о российском MTV — «главном канале нашего детства». Картина посвящена «золотому периоду» MTV, с 1998 по 2002 годы.

Представляя фильм, Дудь заявил, что без MTV не было бы и никакого «вДудя». Журналист взял интервью у создателя канала Бориса Зосимова и главных ведущих: Александра Анатольевича, Василия Стрельникова, Тутты Ларсен, Антона Комолова, Ольги Шелест, Яны Чуриковой, Лики Длугач и Татьяны Геворкян.