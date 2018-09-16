В РКК «Энергия» нашли некомпетентных сотрудников после утечки на «Союзе»

Внутренняя проверка РКК «Энергия», проведенная в связи с утечкой воздуха на пристыкованном к МКС «Союзе» не нашла системных проблем на производстве, однако выявила «низкий уровень компетенции отдельных сотрудников». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на предприятии.

Источник допустил, что низкая компетенция «опосредованно могла привести к недостаткам» при строительстве конкретного космического корабля. По его словам, к сотрудникам применены различные административные меры. Вместе с тем, собеседник агентства подчеркнул, что каких-либо окончательных выводов относительно причин инцидента комиссия пока не сделала.