«Проект»: в паспортном файле Руслана Боширова стоят такие же пометки, как и у Александра Петрова
Медиа «Проект» сообщило, что получило в распоряжение файл из системы «Российский паспорт» с данными о документах Руслана Боширова — человека, которого Великобритания называет одним из исполнителей покушения на Скрипалей.
По сообщению «Проекта», в файле стоят те же пометки, что и на аналогичном документе с данными второго подозреваемого Александра Петрова, который накануне опубликовали Bellingcat и The Insider.
На бумаге есть штамп «Сведений не давать» с тем же номером телефона, который связывают с министерством обороны. Там также можно прочесть надпись «письмо с» — на документе Петрова было написано «есть письмо с. с.» («с.с.» источник Bellingcat расшифровал как «совершенно секретно»). Паспорт Боширова был выдан в 2010 году тем же подразделением ФМС 770001.
В файле Боширова указано, что он получил паспорт по причине «непригодности» старого в октябре 2010 года (Петров — «взамен испорченного» в 2009 году). В документе также содержится номер якобы старого паспорта Боширова. Как ранее писали The Insider и Bellingcat, у Петрова номер старого паспорта оказался фальшивым — в паспортной базе данных нет записи с таким номером.