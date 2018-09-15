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«Проект»: в паспортном файле Руслана Боширова стоят такие же пометки, как и у Александра Петрова

«Проект»
19:44, 15 сентября 2018
Надежный источник

Медиа «Проект» сообщило, что получило в распоряжение файл из системы «Российский паспорт» с данными о документах Руслана Боширова — человека, которого Великобритания называет одним из исполнителей покушения на Скрипалей.

По сообщению «Проекта», в файле стоят те же пометки, что и на аналогичном документе с данными второго подозреваемого Александра Петрова, который накануне опубликовали Bellingcat и The Insider.

На бумаге есть штамп «Сведений не давать» с тем же номером телефона, который связывают с министерством обороны. Там также можно прочесть надпись «письмо с» — на документе Петрова было написано «есть письмо с. с.» («с.с.» источник Bellingcat расшифровал как «совершенно секретно»). Паспорт Боширова был выдан в 2010 году тем же подразделением ФМС 770001.

В файле Боширова указано, что он получил паспорт по причине «непригодности» старого в октябре 2010 года (Петров — «взамен испорченного» в 2009 году). В документе также содержится номер якобы старого паспорта Боширова. Как ранее писали The Insider и Bellingcat, у Петрова номер старого паспорта оказался фальшивым — в паспортной базе данных нет записи с таким номером. 

«Проект»

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