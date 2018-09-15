Бывшего главврача махачкалинской больницы задержали по делу о мошенничестве на 238 миллионов рублей

Бывший главврач городской клинической больницы № 1 Махачкалы проходит по делу о мошенничестве на 238 миллионов рублей, сообщает прокуратура Дагестана.

«Черновик» пишет, что его зовут Маджид Алиев. По данным «Интерфакса», он задержан.

По версии прокуратуры, в 2016-2018 годы Алиев «издавал необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами» на 238 миллионов рублей. Затем эти сотрудники по требованию его заместителя передавали деньги руководству больницы.