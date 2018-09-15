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Бывшего главврача махачкалинской больницы задержали по делу о мошенничестве на 238 миллионов рублей

Интерфакс
17:30, 15 сентября 2018
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Бывший главврач городской клинической больницы № 1 Махачкалы проходит по делу о мошенничестве на 238 миллионов рублей, сообщает прокуратура Дагестана.

«Черновик» пишет, что его зовут Маджид Алиев. По данным «Интерфакса», он задержан.

По версии прокуратуры, в 2016-2018 годы Алиев «издавал необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами» на 238 миллионов рублей. Затем эти сотрудники по требованию его заместителя передавали деньги руководству больницы.

В 2018 году в органах власти Дагестана прошли масштабные чистки, в рамках которых были задержаны, в частности, руководители правительства. Проверки начались после назначения главой региона Владимира Васильева. В августе, в частности, глава фонда ОМС Дагестана Магомед Сулейманов был задержан по подозрению в мошенничестве на 210 миллионов рублей.

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