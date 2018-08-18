Главу фонда ОМС Дагестана задержали по делу о хищении 210 миллионов рублей

Глава фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Дагестана Магомед Сулейманов задержан по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества.

По версии следствия, c 2010-го по 2018 год Сулейманов вместе с сообщниками, среди которых были его подчиненные, похитил более 210 миллионов рублей. Подозреваемые предположительно перечисляли из средств фонда деньги за не оказывавшиеся медицинские услуги по поддельным документам.

Из сообщения СК следует, что в схеме участвовали сотрудники клиник и страховых компаний. Об их задержаниях пока не сообщается.