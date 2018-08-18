Главу фонда ОМС Дагестана задержали по делу о хищении 210 миллионов рублей

Следственный комитет России
11:51, 18 августа 2018
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Глава фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Дагестана Магомед Сулейманов задержан по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества.

По версии следствия, c 2010-го по 2018 год Сулейманов вместе с сообщниками, среди которых были его подчиненные, похитил более 210 миллионов рублей. Подозреваемые предположительно перечисляли из средств фонда деньги за не оказывавшиеся медицинские услуги по поддельным документам.

Из сообщения СК следует, что в схеме участвовали сотрудники клиник и страховых компаний. Об их задержаниях пока не сообщается.

Кроме этого в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь.

Следственный комитет России
Магомед Сулейманов в разные годы был депутатом и спикером Народного собрания Дагестана, главой администрации города Избербаш и более года исполнял обязанности мэра Махачкалы. В 2007 году после убийства кандидата на выборах в Госдуму от «Яблока» Фарида Бабаева заявил Григорию Явлинскому, что тот «не имеет морального права» в его присутствии критиковать власть.
В 2018 году в органах власти Дагестана прошли масштабные чистки, в рамках которых были задержаны, в частности, руководители правительства. Проверки начались после назначения главой региона Владимира Васильева.

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