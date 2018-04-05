Одного из арестованных чиновников правительства Дагестана заподозрили в причастности к убийству учредителя газеты «Черновик»

Одного из бывших чиновников правительства Дагестана, арестованных в феврале 2018 года, заподозрили в причастности к убийству учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Источник сообщил, что дело об убийстве Камалова передано в центральный аппарат СК, и сейчас «следователи проверяют одного из обвиняемых по так называемому дагестанскому делу в причастности к организации этого убийства».

Имя подозреваемого источник не назвал.

Причастным к убийству Хаджимурада Камалова ранее называли бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева. С таким обвинением в его адрес выступали председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов (об этом он говорил в том числе и «Медузе») и журналист Орхан Джемаль. Его также называли причастным к гибели директора ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилова и главреда газеты «Согратль» Абдулмалика Ахмедилова.