Одного из арестованных чиновников правительства Дагестана заподозрили в причастности к убийству учредителя газеты «Черновик»

Интерфакс
10:50, 5 апреля 2018
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Одного из бывших чиновников правительства Дагестана, арестованных в феврале 2018 года, заподозрили в причастности к убийству учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Источник сообщил, что дело об убийстве Камалова передано в центральный аппарат СК, и сейчас «следователи проверяют одного из обвиняемых по так называемому дагестанскому делу в причастности к организации этого убийства».

Имя подозреваемого источник не назвал.

Причастным к убийству Хаджимурада Камалова ранее называли бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева. С таким обвинением в его адрес выступали председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов (об этом он говорил в том числе и «Медузе») и журналист Орхан Джемаль. Его также называли причастным к гибели директора ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилова и главреда газеты «Согратль» Абдулмалика Ахмедилова.

Хаджимурад Камалов был убит в декабре 2011 года в Махачкале, недалеко от редакции газеты «Черновик». Дело раскрыто не было. В марте 2018 года глава СК РФ Александр Бастрыкин велел передать его в центральный аппарат СК.
В феврале 2018 года в Дагестане были задержаны премьер-министр Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов. Их обвинили в хищении денег, выделенных на социальные проекты.
Чиновники были задержаны в ходе масштабных проверок, которые продолжаются в Дагестане с начала 2018 года. Они были инициированы после назначения исполняющим обязанности губернатора Владимира Васильева, бывшего замминистра МВД России и депутата Госдумы.

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