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«Яблоко» потребовало от Путина уволить главу Росгвардии

Яблоко
11:12, 14 сентября 2018
Надежный источник

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова после того, как тот вызвал на дуэль Алексея Навального.

Лидер «Яблока» считает, что действия Золотова «порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью». Она отметила, что высокопоставленный чиновник не имеет права угрожать физической расправой в ответ на обвинения в коррупции.

Председатель партии заявила, что в действиях Золотова можно усмотреть угрозу убийством по мотивам политической ненависти, превышение должностных полномочий и экстремизм. Слабунова также попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить главу Росгвардии на эти преступления.

Глава Росгвардии Виктор Золотов 11 сентября выпустил видеообращение, в котором вызвал политика Алексея Навального на дуэль. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным, о коррупции при госзакупках продовольствия для Росгвардии.

Золотов вызвал Навального на дуэль

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