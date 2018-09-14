«Яблоко» потребовало от Путина уволить главу Росгвардии

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова после того, как тот вызвал на дуэль Алексея Навального.

Лидер «Яблока» считает, что действия Золотова «порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью». Она отметила, что высокопоставленный чиновник не имеет права угрожать физической расправой в ответ на обвинения в коррупции.

Председатель партии заявила, что в действиях Золотова можно усмотреть угрозу убийством по мотивам политической ненависти, превышение должностных полномочий и экстремизм. Слабунова также попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить главу Росгвардии на эти преступления.