В Германии более 3600 детей за 70 лет стали жертвами сексуального насилия со стороны священников

В Германии по меньшей мере 3667 детей подверглись сексуальному насилию со стороны католических священников с 1946 по 2014 год, говорится в исследовании, выполненном немецкими университетами по заказу Конференции епископов Германии.

Большинство жертв были мужского пола; более половины из них было 13 лет или меньше. В каждом шестом случае ребенок подвергся изнасилованию.

Исследователям удалось установить 1670 священников, замешанных в сексуальном насилии. Из них лишь треть были как-то наказаны внутри церкви, и большинство получили минимальное наказание; часто священников переводили в другой приход. В более чем 60% случаев в отношении преступника не проводилось уголовного расследования, пишет Spiegel.

О содержании доклада известно благодаря публикациям в СМИ. Официально доклад будет представлен 25 сентября.