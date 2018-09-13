В Германии более 3600 детей за 70 лет стали жертвами сексуального насилия со стороны священников

Deutsche Welle
21:28, 12 сентября 2018
Требует подтверждения

В Германии по меньшей мере 3667 детей подверглись сексуальному насилию со стороны католических священников с 1946 по 2014 год, говорится в исследовании, выполненном немецкими университетами по заказу Конференции епископов Германии. 

Большинство жертв были мужского пола; более половины из них было 13 лет или меньше. В каждом шестом случае ребенок подвергся изнасилованию.

Исследователям удалось установить 1670 священников, замешанных в сексуальном насилии. Из них лишь треть были как-то наказаны внутри церкви, и большинство получили минимальное наказание; часто священников переводили в другой приход. В более чем 60% случаев в отношении преступника не проводилось уголовного расследования, пишет Spiegel.

О содержании доклада известно благодаря публикациям в СМИ. Официально доклад будет представлен 25 сентября.

12 сентября папа римский Франциск объявил о проведении в феврале 2019 года в Ватикане собрания епископов для обсуждения проблемы сексуального насилия в отношении детей со стороны священников.

Сексуальное насилие в католической церкви

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