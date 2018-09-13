Комитет Госдумы отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отказался поддержать законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете. Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета Василий Пискарев.

«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами», — сказал Пискарев. Он отметил, что проект закона не поддержали правительство и Верховный суд.

Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству также не станет поддерживать этот законопроект, сообщил ранее руководитель комитета Павел Крашенинников.