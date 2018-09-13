Комитет Госдумы отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отказался поддержать законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете. Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета Василий Пискарев.
«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами», — сказал Пискарев. Он отметил, что проект закона не поддержали правительство и Верховный суд.
Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству также не станет поддерживать этот законопроект, сообщил ранее руководитель комитета Павел Крашенинников.
Законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в июне внесли в Госдуму депутаты Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев. Их предложения поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Верховный суд назвал законопроект «противоречивым» и предложил его доработать.
В последние годы в России выросло число уголовных дел об экстремизме, в том числе возбужденных из-за комментариев и репостов в интернете. Если в 2011 году по «экстремистским» статьям УК РФ осудили 149 человек, то в 2017 году — более 600. За первое полугодие 2018 года МВД возбудило 762 дела об экстремизме, за весь 2017 год — 1521.