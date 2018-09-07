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Верховный суд предложит учитывать контекст и комментарии при возбуждении дел за репосты

Ведомости
06:38, 7 сентября 2018
Требует подтверждения

Верховный суд в сентябре предложит судьям, расследующим дела об экстремизме в соцсетях, учитывать контекст публикаций, комментарии, содержание аккаунта, число просмотров и характеристику аудитории.

Источник газеты «Ведомости» рассказал, что, по мнению Верховного суда, сами по себе публикации или репосты материалов, даже признанных экстремистскими, не говорят о том, что автор собирался разжигать вражду.

На следующей неделе пленум Верховного суда проведет заседание, где повторно разъяснит свою позицию по экстремистским делам, возбужденным из-за репостов и лайков, рассказала член президентского Совета по правам человека при президенте РФ Анита Соболева. СПЧ подготовил свои предложения для Верховного суда, но учтут ли их судьи, пока неизвестно.

В пресс-службе суда подтвердили, что в сентябре пройдет заседание, посвященное делам об экстремизме в соцсетях. Также для судей организуют семинар по теме.

Директор центра «Сова» Александр Верховский считает, что суд предлагает «вполне разумные» поправки, но они требуют доработки. Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков назвал новую попытку суда «очень слабой». В 2011-м и 2016 году суд уже делал подобные заявления, но это ничего не изменило, считает Чиков.

В ноябре 2016 года Верховный суд не рекомендовал возбуждать дела об экстремизме только на основании репостов в соцсетях. При возбуждении таких дел суд предлагал учитывать контекст публикации и комментарии к ней.
В последние годы в России выросло число уголовных дел об экстремизме. Если в 2011 году по «экстремистским» статьям УК РФ осудили 149 человек, то в 2017 году — более 600. За первое полугодие 2018 года МВД возбудило 762 дела об экстремизме, за весь 2017 год — 1521.
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