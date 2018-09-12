Роспотребнадзор предложил охранять геном россиян как персональные данные

Роспотребнадзор разработал законопроект, в котором предложил приравнять информацию о геноме граждан РФ к персональным данным, сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня », — сказала Попова на Восточном экономическом форуме.

Глава Роспотребнадзора объяснила, что раньше в мире не умели определять геном также быстро и дешево, как сейчас. По ее мнению, регулирующие органы должны ответить на современное развитие технологий.

Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» планируют внести в Госдуму до конца 2018 года. Законопроект уже согласовали с российскими ведомствами.