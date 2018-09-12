Роспотребнадзор предложил охранять геном россиян как персональные данные

Интерфакс
06:51, 12 сентября 2018
Надежный источник

Роспотребнадзор разработал законопроект, в котором предложил приравнять информацию о геноме граждан РФ к персональным данным, сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует», — сказала Попова на Восточном экономическом форуме.

Глава Роспотребнадзора объяснила, что раньше в мире не умели определять геном также быстро и дешево, как сейчас. По ее мнению, регулирующие органы должны ответить на современное развитие технологий.

Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» планируют внести в Госдуму до конца 2018 года. Законопроект уже согласовали с российскими ведомствами.

Закон «О персональных данных» принят в июле 2006 года. К персональным данным, охраняемым законом, в частности, относятся фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и отпечатки пальцев.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года заявил, что иностранцы собирают биологические материалы по всей России. «Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», — сказал Путин.  Такую информацию он получил от спецслужб.
В Пентагоне объяснили, что собирали биоматериалы из России, чтобы продолжить исследования опорно-двигательного аппарата и «выявить различные биомаркеры, связанные с повреждениями».

Читайте также

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы