«Новая газета» показала поместья семьи Золотова в Подмосковье. Их стоимость 1,5 миллиарда рублей
«Новая газета» опубликовала съемку поместий в подмосковной Барвихе на Рублевском шоссе, принадлежащих сыну и зятю главы Росгвардии.
Поместье сына Виктора Золотова Романа (площадь участка 90 соток, площадь дома — 700 кв.м) издание оценивает примерно в 700 миллионов рублей.
Примыкающий к нему участок в 1,2 гектара принадлежит зятю главы Росгвардии. Его поместье «Новая газета» оценивает примерно в 800 миллионов рублей.
«Новая газета» предлагает Виктору Золотову провести «дуэль» с Алексеем Навальным на территории этих поместий, указывая, что «места на батальон-другой» Росгвардии там хватит.
Глава Росгвардии Виктор Золотов 11 сентября выпустил видеообращение, в котором вызвал политика Алексея Навального на дуэль. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным, о коррупции при госзакупках продовольствия для Росгвардии.
О принадлежащих родственникам Золотова участках на Рублевском шоссе в апреле 2016 года писало РБК. Издание оценивало поместье Романа Золотова в 266-531 миллиона рублей, а владения Юрия Чечихина — в 360-720 миллионов рублей.
Оценку недвижимости семьи Золотова весной 2016 года давал и ФБК. Участки на Рублевке в расследовании ФБК не упоминались.