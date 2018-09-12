«Новая газета» показала поместья семьи Золотова в Подмосковье. Их стоимость 1,5 миллиарда рублей

«Новая газета» опубликовала съемку поместий в подмосковной Барвихе на Рублевском шоссе, принадлежащих сыну и зятю главы Росгвардии.

Идеальное место для дуэли Золотова и Навального novayagazeta

Поместье сына Виктора Золотова Романа (площадь участка 90 соток, площадь дома — 700 кв.м) издание оценивает примерно в 700 миллионов рублей.

Примыкающий к нему участок в 1,2 гектара принадлежит зятю главы Росгвардии. Его поместье «Новая газета» оценивает примерно в 800 миллионов рублей.

«Новая газета» предлагает Виктору Золотову провести «дуэль» с Алексеем Навальным на территории этих поместий, указывая, что «места на батальон-другой» Росгвардии там хватит.