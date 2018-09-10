Турчак пообещал «кадровые и организационные выводы» из-за плохих результатов «Единой России» на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в ближайшее время партия проведет «работу над ошибками» в тех регионах, где был показан неудовлетворительный результат на выборах.

«В самое ближайшее время мы сделаем и кадровые, и организационные выводы», — заявил Турчак.

При этом секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что с учетом депутатов, избираемых по одномандатным округам, партия получила контроль во всех 16 региональных парламентах, которые избирались 9 сентября.