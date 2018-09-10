Турчак пообещал «кадровые и организационные выводы» из-за плохих результатов «Единой России» на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в ближайшее время партия проведет «работу над ошибками» в тех регионах, где был показан неудовлетворительный результат на выборах.
«В самое ближайшее время мы сделаем и кадровые, и организационные выводы», — заявил Турчак.
При этом секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что с учетом депутатов, избираемых по одномандатным округам, партия получила контроль во всех 16 региональных парламентах, которые избирались 9 сентября.
По итогам выборов, прошедших в России в Единый день голосования 9 сентября, «Единая Россия» уступила первое место КПРФ на выборах в законодательные собрания трех регионов — в Иркутской области, Хакасии и Ульяновской области. Кроме того, в четырех регионах — Хакасии, Приморском и Хабаровском краях, а также во Владимирской области — кандидаты в губернаторы, которых поддерживала «Единая Россия», не смогли победить в первом туре.