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Турчак пообещал «кадровые и организационные выводы» из-за плохих результатов «Единой России» на выборах

Интерфакс
14:34, 10 сентября 2018
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Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в ближайшее время партия проведет «работу над ошибками» в тех регионах, где был показан неудовлетворительный результат на выборах.

«В самое ближайшее время мы сделаем и кадровые, и организационные выводы», — заявил Турчак.

При этом секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что с учетом депутатов, избираемых по одномандатным округам, партия получила контроль во всех 16 региональных парламентах, которые избирались 9 сентября.

По итогам выборов, прошедших в России в Единый день голосования 9 сентября, «Единая Россия» уступила первое место КПРФ на выборах в законодательные собрания трех регионов — в Иркутской области, Хакасии и Ульяновской области. Кроме того, в четырех регионах — Хакасии, Приморском и Хабаровском краях, а также во Владимирской области — кандидаты в губернаторы, которых поддерживала «Единая Россия», не смогли победить в первом туре.

Выборы в России 9 сентября

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