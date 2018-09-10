«Единая Россия» проиграла выборы коммунистам в парламенты трех регионов

«Единая Россия», по предварительным данным избиркомов, уступила первое место коммунистам на выборах в региональные парламенты Хакасии, Иркутской и Ульяновской областей.

На выборах в законодательное собрание Иркутской области «Единая Россия» набрала 27,8% голосов, пропустив вперед КПРФ с результатом 34% голосов.

В Хакасии наибольшее количество голосов на выборах в региональный парламент также набрала КПРФ — 31%. «Единая Россия» на втором месте с результатом 25,5% голосов.

Также коммунисты обогнали «Единую Россию» на выборах в законодательное собрание Ульяновской области, показав результат 36,3%. Партия власти набрала 34%.