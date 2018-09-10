Сергей Собянин набрал 70% голосов на выборах мэра Москвы

По результатам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссиях действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает на выборах главы города 70% голосов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Мосгоризбирком.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, за которого проголосовали 11,4% избирателей. Третье место у Ильи Свиридова («Справедливая Россия») — 7%, четвертое у Михаила Дегтярева (ЛДПР) — 6,8%. На последнем месте кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин, набравший 1,87% голосов.

Явка на выборах мэра Москвы составила 30,86%. При этом на она превысила 70%, пишет «Интерфакс».