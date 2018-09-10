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Сергей Собянин набрал 70% голосов на выборах мэра Москвы

Интерфакс
06:20, 10 сентября 2018
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По результатам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссиях действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает на выборах главы города 70% голосов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Мосгоризбирком.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, за которого проголосовали 11,4% избирателей. Третье место у Ильи Свиридова («Справедливая Россия») — 7%, четвертое у Михаила Дегтярева (ЛДПР) — 6,8%. На последнем месте кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин, набравший 1,87% голосов.

Явка на выборах мэра Москвы составила 30,86%. При этом на загородных избирательных участках она превысила 70%, пишет «Интерфакс».

На прошлых выборах мэра Москвы в 2013 году за Сергея Собянина проголосовали 51,4% избирателей. Второе место занял Алексей Навальный, получивший 27,3% голосов. Явка на выборах составила 32%.

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