Не благодарите! Игра «Медузы» Попробуйте пройти по Москве, не поблагодарив Собянина

Чем ближе выборы мэра Москвы, тем сложнее общественным и культурным деятелям не благодарить действующего главу столицы Сергея Собянина. Благодарят даже те, кто еще недавно ругал. В твиттере устроили флешмоб и славословили мэра за красивую луну на небе — и за вкусный доширак. «Медуза» предлагает проверить, долго ли вы продержитесь в Москве без благодарностей Собянину.

Как играть: нажимайте на мышку или на экран — и держите свое сердце на нужном уровне. Ваша задача — не заглядеться на красоту и случайно не рассыпаться в благодарностях.