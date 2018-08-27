Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест
шапито

Весь твиттер хвалит Собянина. Как же им повезло с мэром, ребята!

Meduza
13:12, 27 августа 2018

Пользователи твиттера уже несколько дней усиленно хвалят мэра Москвы Сергея Собянина. Причем за все, что происходит вокруг — от хорошей погоды и красивой Луны на небе до правильных фисташек. Так пользователи реагируют на агрессивную предвыборную агитацию: в последние месяцы и недели известные люди тайно и открыто хвалят Собянина на ютьюбе, в инстаграме и в других соцсетях.

Одновременно в твиттере появилось несколько сюжетов, связанных с похвалами Собянину.

Одни отмечали, как изменилась Москва за последние годы

25 августа вышла первая серия нового сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Одна из его участниц, Алена Кумбарули, в рассказе о себе похвалила изменения Москвы последних лет (не произнося фамилию Собянина).

(Заодно вспомнили Николая Соболева)

Ведущий твиттера «историк-алкоголик» смешал рассказ Кумбарули с мемом про видеоблогера Николая Соболева — тот в июле выпустил видео, в котором рассказывал, как за 10 лет преобразился Парк Горького (похожие видео о Москве примерно тогда же выпустили и другие видеоблогеры).

Другие просто благодарили Собянина, используя канцеляризмы и фразу «Как же нам повезло с мэром, ребята!»

Благодарить Собянина можно даже нараспев

А также комментировать новости с помощью мэра

Еще один способ похвалить Собянина: фото с рыбой

Мем про Собянина можно использовать, чтобы благодарить других руководителей. От губернатора до Саурона

P.S.

Напряженная предвыборная борьба

Фото в анонсе: Кирилл Каллиников / Sputnik / Scanpix / LETA

Фото в анонсе: Кирилл Каллиников / Sputnik / Scanpix / LETA

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы