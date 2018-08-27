Весь твиттер хвалит Собянина. Как же им повезло с мэром, ребята!

Пользователи твиттера уже несколько дней усиленно хвалят мэра Москвы Сергея Собянина. Причем за все, что происходит вокруг — от хорошей погоды и красивой Луны на небе до правильных фисташек. Так пользователи реагируют на агрессивную предвыборную агитацию: в последние месяцы и недели известные люди тайно и открыто хвалят Собянина на ютьюбе, в инстаграме и в других соцсетях.

Одновременно в твиттере появилось несколько сюжетов, связанных с похвалами Собянину.

Одни отмечали, как изменилась Москва за последние годы

25 августа вышла первая серия нового сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Одна из его участниц, Алена Кумбарули, в рассказе о себе похвалила изменения Москвы последних лет (не произнося фамилию Собянина).

ААААА! Решила глянуть «Танцы», одна из участниц в визитке говорит: «Четыре года назад я переехала из Севастополя в Москву, и я просто влюбилась в этот город. Москва очень преобразилась за последнее время, и особенно стало приятно гулять по бульварам, паркам и скверам».



аа ааа аа — Софья Шлёмина (@Shleminanana) August 25, 2018

"Москва так преобразилась в последнее время.."

ПРЯМ КАК ПАРК ГОРЬКОГО ДА. #танцынатнт — кевен.🇷🇺 (@xhrshq) August 25, 2018

Хочется отметить как за последние годы изменились, стали комфортнее московские залы судебных заседаний. И особо хочется поблагодарить за это Сергея Семёновича Собянина. https://t.co/DF3txH9UVk — Росмемнадзор (@OVCIOM) August 27, 2018

(Заодно вспомнили Николая Соболева)

Ведущий твиттера «историк-алкоголик» смешал рассказ Кумбарули с мемом про видеоблогера Николая Соболева — тот в июле выпустил видео, в котором рассказывал, как за 10 лет преобразился Парк Горького (похожие видео о Москве примерно тогда же выпустили и другие видеоблогеры).

10 лет назад я развёлся с первой женой. Это был тяжелейший момент в моей жизни, закончившихся нервным срывом и депрессией. Но даже тогда я не мог представить как изменится Москва за время работы Сергея Собянина, теперь это комфортный европейский город, чистый и красивый. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) August 26, 2018

10 лет назад я закончил 1 класс я был молодым юнцом. Но сейчас я расцвел, как Москва при Сергее Семеновиче Собянине — слушаю рэп а лучше бы маму (@akadzoom) August 26, 2018

10 лет назад я впервые побывал за границей, это была Италия, тогда для меня европейские города были чём-то невероятным и удивительным. Тогда я не мог представить как изменится Москва за время работы Сергея Собянина, теперь это комфортный европейский город, чистый и красивый. — Павел (@OGRDNKV) August 26, 2018

10 лет назад я стал заниматься фронтендом. За эти годы я заметил, как сильно преобразилась Москва. Стало приятно гулять по улицам, паркам, скверам. Больше не встретишь проекты на jQuery. — Фронтендер Козуля (@vkozulya) August 26, 2018

25 лет назад меня поставили на учёт в ФСБ, и потом вызывали туда для профилактических бесед ежегодно. Но даже тогда я не мог представить как изменится Москва за время работы Сергея Собянина, теперь это комфортный европейский город, чистый и красивый. — Bob Baumann (@AltePute) August 27, 2018

Лет десять назад я себе и представить не мог как изменится Москва при Собянине, из огромной свалки превратился в чистый и красивый город pic.twitter.com/fs89w56HRq — последний герой черновика (@fourampers) August 27, 2018

Выражаю огромную признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что у меня есть работа. 10 лет назад я не работал. Кто бы мог подумать, что Москва так невероятно изменится. Теперь это современный европейский город. Как же нам повезло с мэром, ребята! — Игор Крид (@acidcoremerald) August 27, 2018

Сегодня 90 лет Парку Горького. Вот 10 лет назад такого не было... — ДАНИЭЛИССИМО ЭЛЬ ДАНИЭЛЬ ДАНИИЛЛО (@komkozavra) August 26, 2018

Другие просто благодарили Собянина, используя канцеляризмы и фразу «Как же нам повезло с мэром, ребята!»

Выражаю огромную признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за отсутствие сегодня т.н. похмелья. Как же нам повезло с мэром, ребята! — позывной хакер (@mitrofanbelov) August 25, 2018

Выражаю огромную признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за обед говяжим дошираком, а не куриным. — mo (@byrento) August 27, 2018

Выражаю огромную признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что у меня сегодня хорошее настроение, погода и выходной. Как же нам повезло с мэром, ребята! — Nikolay Zhigalin (@_ZhN_) August 27, 2018

Выражаю огромную признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что сегодня понедельник и мне надо на работу. При Лужкове я бы в это время уже в магазин бежал за водочкой. — токсичный OCTOCAT (@_OCTOCAT_) August 27, 2018

Спасибо Сергею Собянину за обратную прохладную сторону подушки #Собянин — Eugene (@genowayy) August 27, 2018

У меня к Собянину только один вопрос: СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ, храни Вас Аллах, помогай Вам Георгий Победоносец, просветляй Вас Будда Шакьямуни! — Росмемнадзор (@OVCIOM) August 27, 2018

а ведь при Лужкове такой и близко не было, спасибо Сергею Семёновичу Собянину за обновлённый облик Луны! https://t.co/uqN4SefQHh — марвин химтрэйл (@niemalsnoch) August 26, 2018

Спасибо Сергею Собянину за то, что сегодня я купила себе новые джинсы! Гениальный человек и мастер своего дела. Всем бы таких мэров! Джинсы, кстати, весьма качественные. Повезло с главой столицы! — блёсточка no (@alesasosad) August 27, 2018

Выражаю огромную благодарность Сергею Семёновичу Собянину за прекрасную погоду в Москве. Спасибо Вам огромное! Вы лучший мэр! — Victor Chegodaev (@VictorChegodaev) August 27, 2018

Грядёт зима, уходит лето —

Хвала Собянину за это! — Александр Фельдман (@feanor_eldarian) August 27, 2018

Выражаю огромную признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что мне в 100 граммах фисташек не попалось ни одной нераскрывшейся, не то, что при Лужкове. Как же нам повезло с мэром, ребята! — Нерезидент (@neresident) August 26, 2018

Выражаю огромную признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за потрясающую корочку на жареных острых крылышках — Bob Farber (@Bobchensk) August 26, 2018

Выражаю огромную признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что мои родители такой красiвой меня родили. Как же нам повезло с мэром, ребята! pic.twitter.com/5IPM8KAEGP — Ксенечка (@mymaysummer) August 26, 2018

Выражаю огромную признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что у меня сегодня при варке картошечка не развалилась, а получилась в меру мягонькой и румяной. Как же нам повезло с мэром, ребята! — Москва очень изменилась за последние 10 лет (@igorkitchenko) August 26, 2018

Благодарить Собянина можно даже нараспев

Спасибо, Собянину за день, за ночь и за сына, и за дочь — Наденька (@linnlilu) August 27, 2018

Я посвящаю строки этому городу,

Его центру, каждому метру.

Я посвящаю строки белой дороге

На городе дорог, СПАСИБО СЕРГЕЮ СЕМЕНОВИЧУ СОБЯНИНУ ЗА ЭТО ♥️😍♥️ — всратый никита (@poet_alkash) August 27, 2018

А также комментировать новости с помощью мэра

Все в этом питере через жопу. Не то что в Москве! Спасибо ДОРОГОМУ ЛЮБИМОМУ Сергею Семеновичу Собянину за крепкие и надежные мосты! — балончик освежителя (@bal0n4ik) August 26, 2018

Особое спасибо организатору доставки мощей святого Спиридона в Москву Сергею Собянину. https://t.co/x8itVcRMZe — Росмемнадзор (@OVCIOM) August 27, 2018

Алексея Навального задержали у подъезда и повезли в отделение по дороге, которую совсем недавно отремонтировал мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин. Теперь поездка в тюрьму ещё комфортней! — позывной хакер (@mitrofanbelov) August 25, 2018

Еще один способ похвалить Собянина: фото с рыбой

Сергей Семенович Собянин помогает рыбам эволюционировать, доставая их из воды на берег pic.twitter.com/9FidloOL8M — позывной хакер (@mitrofanbelov) August 24, 2018

Сергей Собянин помогает рыбе переехать из

старого пруда в новую реновационную квартиру. pic.twitter.com/xNceDXfh4h — Так и живем (@choochumustache) August 24, 2018

Сергей Семеныч укладывает рыбкам тротуарную плитку pic.twitter.com/DOp8m9wtie — William Wallасе (@ne_potupchik) August 25, 2018

Сергей Семёнович Собянин: Россия

Рыба: россияне https://t.co/uSIN4K9leP — русалочка ◟̽◞̽ (@sorryimioh) August 26, 2018

Мем про Собянина можно использовать, чтобы благодарить других руководителей. От губернатора до Саурона

Выражаю огромную признательность губернатору ПодМосковья Андрею Юрьевичу Воробьеву за отсутствие сегодня т.н. похмелья. Как же нам повезло с губернатором, ребята! — Саша ПодМосковный (@AVBoets) August 26, 2018

10 лет назад я стал начальником стражи, но даже тогда я не мог представить как изменится Барад-дур за время правления Саурона. Наконец отремонтирована башня, Горгорот покрылся красивым пеплом, в полную силу заработал Ородруин. Теперь это город, в котором приятно жить и работать. — борщевик производства (@_przybyszewski) August 27, 2018

P.S.

Звонили из рая, сказали, что у них сбежал самый трудолюбивый и заботливый ангелок, облагораживающий мегаполисы, но я вас не выдал, Сергей Семёнович Собянин! — Генрих Коталкин (@kotalkin) August 26, 2018