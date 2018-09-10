Россия обвинила США в применении фосфорных бомб в Сирии. Пентагон это отрицает

Минобороны США опровергло заявление российских военных, что американские истребители F-15 использовали запрещенные фосфорные бомбы в Сирии. У воинских подразделений в этом районе нет таких боеприпасов, заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

«К этому времени мы не получили никаких сообщений об использовании белого фосфора. Ни одна из воинских частей в этом районе даже не оснащена белыми фосфорными боеприпасами», — сказал Робертсон.

Минобороны РФ утверждало, что 8 сентября два истребителя ВВС США сбросили фосфорные зажигательные боеприпасы на город Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор. Из-за ударов в районе произошли сильные пожары, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко. Сколько человек погибли и пострадали, не уточнялось.