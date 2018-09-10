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Россия обвинила США в применении фосфорных бомб в Сирии. Пентагон это отрицает

Reuters
05:35, 10 сентября 2018
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Минобороны США опровергло заявление российских военных, что американские истребители F-15 использовали запрещенные фосфорные бомбы в Сирии. У воинских подразделений в этом районе нет таких боеприпасов, заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

«К этому времени мы не получили никаких сообщений об использовании белого фосфора. Ни одна из воинских частей в этом районе даже не оснащена белыми фосфорными боеприпасами», — сказал Робертсон.

Минобороны РФ утверждало, что 8 сентября два истребителя ВВС США сбросили фосфорные зажигательные боеприпасы на город Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор. Из-за ударов в районе произошли сильные пожары, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко. Сколько человек погибли и пострадали, не уточнялось.

Боеприпасы с использованием белого фосфора запрещены дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
Ранее Белый дом предупредил о готовности нанести удары по Сирии, если войска Башара Асада применят химическое оружие в Идлибе. В Минобороны РФ считают, что в Идлибе готовят провокацию с использованием химоружия, чтобы спровоцировать ракетный удар США.
Провинция Идлиб — последняя значительная территория в Сирии, находящаяся под контролем вооруженной оппозиции.

Россия и США в Сирии

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