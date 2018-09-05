«Давайте убьем чертову кучу сирийцев!» В США выходит книга Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме»

11 сентября в США поступит в продажу книга журналиста «Страх. Трамп в Белом доме». Работая над ней, Вудворд побеседовал с десятками сотрудников администрации Дональда Трампа, его приближенными и другими чиновниками и политиками, а также изучил множество документов Белого дома (сам Трамп с журналистом не разговаривал, а после завершения работы над книгой утверждал , что ему не передали многочисленные просьбы об интервью). За неделю до выхода книги ее экземпляры получили крупнейшие СМИ страны и опубликовали отдельные цитаты из нее. «Медуза» пересказывает эти фрагменты.

Об убийстве Башара Асада. Трамп открыто называл «слабаком» Барака Обаму из-за его отказа от полномасштабного вмешательства в сирийский конфликт. Как пишет Вудворд, после химической атаки авиации Асада в апреле 2017 года Трамп потребовал физического устранения президента Сирии. «Давайте к черту убьем его! Давайте убьем чертову кучу их [сирийцев]», — предлагал Трамп в телефонном разговоре с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Тот согласился с президентом, но после разговора сказал одному из советников, что никто не собирается делать ничего подобного, а вместо этого будет разработан более взвешенный план.

О превентивном ударе по КНДР. В 2017 году Трамп попросил председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда разработать план превентивного удара по Северной Корее: как пишет Вудворд, это шокировало генерала. Отношения с КНДР Трамп воспринимал исключительно как противостояние двух человек: «Лидер против лидера. Мужчина против мужчины. Я против Кима», — заявлял он.

Трамп также критиковал своих военных советников за ненужное, по его мнению, военное присутствие американцев в Афганистане и Южной Корее, на что тратится много ресурсов. «Мы делаем это, чтобы предотвратить Третью мировую войну», — объяснял ему на одном из совещаний Мэттис. Когда Трамп покинул совещание, пишет Вудворд, глава Пентагона сказал оставшимся, что президент понимает вопросы международной политики «на уровне пяти- или шестиклассника».

О . Как пишет Вудворд, расследование вызвало у Трампа «непрекращающиеся гнев и паранойю»: новые сообщения о ходе дела могли парализовать работу в Белом доме на целые дни. Трамп также называл предателем и «умственно отсталым южанином» генпрокурора Джеффа Сешнса, который дистанцировался от расследования и не пытался закрыть его.

Как утверждается в книге, в окружении Трампа рассматривали возможность его допроса Мюллером. Юрист президента Джон Доуд проводил с ним имитацию такой беседы: по ее итогам Доуд пришел к выводу, что Трамп не готов к встрече с прокурором, и предупредил его о том, что в случае реального допроса его могут обвинить в лжесвидетельстве. «Не давайте показаний. Либо это, либо », — заявил юрист.

Об отношении подчиненных. В своей книге Вудворд часто отмечает крайне невысокую оценку способностей Трампа со стороны его собственных соратников. Глава аппарата президентской администрации Джон Келли прямо называл Трампа «идиотом», отмечая, что его «невозможно в чем-либо убедить». Джон Доуд, говорится в книге, высказывался о президенте как о «чертовом лжеце», бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон называл Трампа «слабоумным».

Как пишет Вудворд, бывший экономический советник Трампа Гэри Кон однажды украл со стола президента документ о выходе из торгового соглашения с Южной Кореей, который тот собирался подписать. Кон, рассказавший об этом своему помощнику, объяснил свои действия защитой интересов США и отметил, что Трамп даже не заметил исчезновения документа.

О твитах. Твиты Трампа и их влияние на американскую политику являются одной из основных тем книги. Как выяснил Вудворд, Трамп требовал от своих подчиненных предоставлять ему распечатки его записей и изучал, какие из них были наиболее популярны. Твиты регулярно вызывали опасения у его советников по безопасности: они неоднократно предупреждали президента о том, что «твиттер может привести к войне». Помощники президента пытались совместными усилиями помешать ему публиковать наиболее одиозные записи, но им не удалось этого сделать.

В Белом доме назвали книгу Боба Вудворда сборником «сфабрикованных историй». «Многие из них были рассказаны недовольными бывшими сотрудниками, которые хотят, чтобы президент выглядел плохо», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Сам Трамп назвал цитаты ложными; некоторые из героев книги также опровергли приписываемые им высказывания.