Трамп: генпрокурор США должен прекратить «российское расследование»
Президент США Дональд Трамп заявил, что генпрокурор Джефф Сешнс должен закрыть расследование российского вмешательства в выборы 2016 года, которое ведет команда спецпрокурора Роберта Мюллера.
..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018
Генпрокурор Джефф Сешнс в 2017 году самоустранился от участия в «российском расследовании», так как сам входил в команду Трампа перед выборами. Группа спецпрокурора Роберта Мюллера отчитывается перед его заместителем, Родом Розенстайном.
В рамках расследования Мюллера были предъявлены обвинения бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту из-за его лоббистской деятельности, не связанной с выборами 2016 года; суд начался 1 августа.
Также в США предъявили обвинения 13 сотрудникам «фабрики троллей», которые предположительно пытались посеять рознь в обществе в период выборов, и 12 сотрудникам ГРУ, якобы взломавшим сервера Демократической партии США и опубликовавшим украденные документы.