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Трамп: генпрокурор США должен прекратить «российское расследование»

Дональд Трамп
16:10, 1 августа 2018
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Президент США Дональд Трамп заявил, что генпрокурор Джефф Сешнс должен закрыть расследование российского вмешательства в выборы 2016 года, которое ведет команда спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Это ужасная ситуация, и генпрокурор Джефф Сешнс должен прекратить эту подстроенную охоту на ведьм, чтобы она не продолжала пятнать нашу страну. Боб Мюллер абсолютно предвзят, и 17 разгневанных демократов, которые делают его грязную работу, — позор США!»
Генпрокурор Джефф Сешнс в 2017 году самоустранился от участия в «российском расследовании», так как сам входил в команду Трампа перед выборами. Группа спецпрокурора Роберта Мюллера отчитывается перед его заместителем, Родом Розенстайном.
В рамках расследования Мюллера были предъявлены обвинения бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту из-за его лоббистской деятельности, не связанной с выборами 2016 года; суд начался 1 августа. 
Также в США предъявили обвинения 13 сотрудникам «фабрики троллей», которые предположительно пытались посеять рознь в обществе в период выборов, и 12 сотрудникам ГРУ, якобы взломавшим сервера Демократической партии США и опубликовавшим украденные документы.

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