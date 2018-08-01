Трамп: генпрокурор США должен прекратить «российское расследование»

Президент США Дональд Трамп заявил, что генпрокурор Джефф Сешнс должен закрыть расследование российского вмешательства в выборы 2016 года, которое ведет команда спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор Джефф Сешнс в 2017 году самоустранился от участия в «российском расследовании», так как сам входил в команду Трампа перед выборами. Группа спецпрокурора Роберта Мюллера отчитывается перед его заместителем, Родом Розенстайном.

В рамках расследования Мюллера были предъявлены обвинения бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту из-за его лоббистской деятельности, не связанной с выборами 2016 года; суд начался 1 августа.

Также в США предъявили обвинения 13 сотрудникам «фабрики троллей», которые предположительно пытались посеять рознь в обществе в период выборов, и 12 сотрудникам ГРУ, якобы взломавшим сервера Демократической партии США и опубликовавшим украденные документы.