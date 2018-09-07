Россия дважды предупредила США о планах военного удара по территории Сирии, где расположены американские войска

Представители России дважды за неделю предупредили США, что совместно с армией Башара Асада готовы атаковать территорию Сирии, на которой находятся американские войска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американские военные источники.

Речь идет о районе в провинции Хомс, где расположена военная база . В Москве считают, что на этой территории находятся террористы.

Американские военные опасаются, что российская авиация и военные корабли в восточном Средиземноморье могут нанести ракетные удары по этой местности. Неточный удар России может привести к противостоянию, в которое будут втянуты американские военные, говорят источники CNN.

«Мы решительно посоветовали им держаться подальше от Эт-Танф», — сказал один из собеседников телеканала. Другой источник сказал, что в случае атаки войска США «без колебаний применят необходимую и соразмерную силу», чтобы защитить себя, коалицию и партнеров.