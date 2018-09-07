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Россия дважды предупредила США о планах военного удара по территории Сирии, где расположены американские войска

CNN
08:44, 7 сентября 2018
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Представители России дважды за неделю предупредили США, что совместно с армией Башара Асада готовы атаковать территорию Сирии, на которой находятся американские войска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американские военные источники.

Речь идет о районе в провинции Хомс, где расположена военная база Эт-Танф. В Москве считают, что на этой территории находятся террористы.

Американские военные опасаются, что российская авиация и военные корабли в восточном Средиземноморье могут нанести ракетные удары по этой местности. Неточный удар России может привести к противостоянию, в которое будут втянуты американские военные, говорят источники CNN.

«Мы решительно посоветовали им держаться подальше от Эт-Танф», — сказал один из собеседников телеканала. Другой источник сказал, что в случае атаки войска США «без колебаний применят необходимую и соразмерную силу», чтобы защитить себя, коалицию и партнеров.

С середины августа в СМИ появляются сообщения о том, что войска президента Сирии Башара Асада готовят наступление на провинцию Идлиб, которую контролирует оппозиция.
Агентство Bloomberg утверждало, что США предупредили Россию о готовности нанести ракетные удары по Сирии, если войска Асада применят химическое оружие в Идлибе. В Минобороны РФ в ответ заявили, что в Идлибе готовят провокацию с использованием химического оружия, чтобы спровоцировать ракетный удар США.
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