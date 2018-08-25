Bloomberg: США предупредили Россию о готовности нанести новый удар по Сирии

Соединенные Штаты готовы нанести ракетные удары по Сирии, если президент Башар Асад применит химическое оружие, чтобы захватить один из последних удерживаемых повстанцами районов.

Об этом, по данным источников Bloomberg, советник президента США Джон Болтон предупредил главу Совбеза России Николая Патрушева во время встречи в Женеве.

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что боевики в провинции Идлиб готовят провокацию с использованием химического оружия, чтобы спровоцировать ракетный удар США. В подготовке провокации, цитирует «Интерфакс» Конашенкова, участвуют британские спецслужбы.