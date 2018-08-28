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Минобороны РФ: «Белые каски» доставили в Идлиб химическое оружие для провокации

РИА Новости
20:49, 28 августа 2018
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Представители «Белых касок» доставили химическое оружие на склад в провинции Идлиб, используемый группировкой «Ахрар Аш-Шам», заявил представитель Минобороны РФ Алексей Цыганков.

После этого, по данным российских военных, груз был перевезен в южную часть провинции для будущей инсценировки применения химического оружия правительственными силами. 

Миноборны РФ 26 августа заявляло о подготовке инсценировки химической атаки в Идлибе. По данным ведомства, США используют ее как повод для нового удара по сирийским государственным объектам. 
В начале апреля «Белые каски» заявляли, что авиация Башара Асада провела химическую атаку в пригороде Дамаска, в результате чего погибли несколько десятков мирных жителей. США в ответ на это нанесли серию авиаударов по базам сирийских военных. Минобороны РФ утверждало, что атака была инсценировкой. 

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