Минобороны РФ: «Белые каски» доставили в Идлиб химическое оружие для провокации

После этого, по данным российских военных, груз был перевезен в южную часть провинции для будущей инсценировки применения химического оружия правительственными силами.

Миноборны РФ 26 августа заявляло о подготовке инсценировки химической атаки в Идлибе. По данным ведомства, США используют ее как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.

В начале апреля «Белые каски» заявляли, что авиация Башара Асада провела химическую атаку в пригороде Дамаска, в результате чего погибли несколько десятков мирных жителей. США в ответ на это нанесли серию авиаударов по базам сирийских военных. Минобороны РФ утверждало, что атака была инсценировкой.