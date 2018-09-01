Минобороны России обвинило США в подготовке боевиков для совершения терактов в Пальмире и захвата города

Минобороны России заявило, что задержанные неподалеку от боевики рассказали о подготовке под руководством американских инструкторов.

По заявлению ведомства, утром в субботу в 36 километрах от Пальмиры сирийские войска вступили в бой с группой боевиков, «пытавшихся прорваться из района населенного пункта в направлении города Пальмиры». Показания дали двое боевиков, захваченных в плен; два человека были убиты.

Минобороны утверждает, боевики должны были совершить в районе Пальмиры серию терактов и «обеспечить проход главных сил численностью около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели». Американцы, утверждается со ссылкой на одного из пленных, готовили боевиков к этой акции.

США обвинения пока не прокомментировали.