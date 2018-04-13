Минобороны России обвинило Великобританию в постановке видео про химическую атаку в Сирии

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что сообщения о химической атаке в Восточной Гуте — это организованная при участии Великобритании провокация с целью «спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии».

По его словам, России «достоверно известно», что 3-6 апреля Великобритания оказывала «мощное давление» на волонтеров из движения «Белые каски»; они якобы должны были воспользоваться ответом сирийской армии на обстрелы со стороны боевиков «для осуществления провокации с якобы химическим оружием».

Конашенков заявил, что Россия нашла двоих сирийских работников скорой помощи из видеоролика, который является «ключевым „доказательством“ всех этих обвинений западных стран».

Они рассказали, что 7 апреля в больницы были доставлены люди без признаков отравления, однако во время оказания им помощи в комнату ворвались люди с видеокамерами, которые «начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами».

«Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того, как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись», — заявил Конашенков.