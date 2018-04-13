Минобороны России обвинило Великобританию в постановке видео про химическую атаку в Сирии

Минобороны России
16:38, 13 апреля 2018
Надежный источник

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что сообщения о химической атаке в Восточной Гуте — это организованная при участии Великобритании провокация с целью «спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии».

По его словам, России «достоверно известно», что 3-6 апреля Великобритания оказывала «мощное давление» на волонтеров из движения «Белые каски»; они якобы должны были воспользоваться ответом сирийской армии на обстрелы со стороны боевиков «для осуществления провокации с якобы химическим оружием».

Конашенков заявил, что Россия нашла двоих сирийских работников скорой помощи из видеоролика, который является «ключевым „доказательством“ всех этих обвинений западных стран».

Они рассказали, что 7 апреля в больницы были доставлены люди без признаков отравления, однако во время оказания им помощи в комнату ворвались люди с видеокамерами, которые «начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами». 

«Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того, как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись», — заявил Конашенков.

Видео, на котором, как утверждается, изображены пострадавшие в результате химатаки в Восточной Гуте.
Guardian News

«Как вы видите, данные сирийцы сами показывают себя на видеоролике. Хочу обратить ваше внимание, что эти люди не скрывают свои имена. Это не какие-то обезличенные сообщения в социальных сетях или заявления анонимных активистов. <…> Вот такие факты в цивилизованном мире и являются доказательством», — заявил Конашенков.

Минобороны России
Западные страны обвиняют правительство Сирии в проведении химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля. Сообщается, что в результате атаки погибли 70 человек. По сообщению Всемирной организации здравоохранения, у 500 человек были обнаружены признаки химического отравления.
США и другие западные страны заявили о планах ответить на химатаку. Предполагается, что речь идет о ракетном ударе по сирийской инфраструктуре, которая может быть задействована при проведении химических атак.
Россия и Сирия отвергают сообщения о химической атаке.
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после отравления в Англии бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон возложил ответственность за происшедшее на Москву.

Химическая атака в Сирии

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