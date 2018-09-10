Начальник полиции Свердловской области извинился перед журналистами за задержание на акции 9 сентября
Начальник главного управления МВД по Свердловской области Михаил Бородин лично извинился перед журналистами, задержанными при освещении акции против пенсионной реформы в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание «Екатеринбург онлайн».
Бородин пообещал провести проверку в отношении полицейских, которые задержали журналистов и оформили на них протоколы. Административные дела против сотрудников СМИ прекращены, заявил он.
Журналисты приняли извинения Бородина, пишет «Екатеринбург онлайн». При этом издание отмечает, что уже направило в прокуратуру жалобу на действия полицейских в отношении журналистов на митинге и не планирует ее отзывать, несмотря на извинения начальника полиции.
«Я хочу принести извинения журналистам за действия полиции. Это недопустимо. Обещаю, что мы проведем проверку, чтобы выяснить, почему было проведено задержание, а затем оформлены протоколы. Они будут отменены», — сказал Бородин.