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Начальник полиции Свердловской области извинился перед журналистами за задержание на акции 9 сентября

Екатеринбург онлайн
14:56, 10 сентября 2018
Надежный источник

Начальник главного управления МВД по Свердловской области Михаил Бородин лично извинился перед журналистами, задержанными при освещении акции против пенсионной реформы в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание «Екатеринбург онлайн».

Бородин пообещал провести проверку в отношении полицейских, которые задержали журналистов и оформили на них протоколы. Административные дела против сотрудников СМИ прекращены, заявил он.

Журналисты приняли извинения Бородина, пишет «Екатеринбург онлайн». При этом издание отмечает, что уже направило в прокуратуру жалобу на действия полицейских в отношении журналистов на митинге и не планирует ее отзывать, несмотря на извинения начальника полиции.

«Я хочу принести извинения журналистам за действия полиции. Это недопустимо. Обещаю, что мы проведем проверку, чтобы выяснить, почему было проведено задержание, а затем оформлены протоколы. Они будут отменены», — сказал Бородин.

Екатеринбург онлайн
9 сентября на акции против пенсионной реформы в Екатеринбурге задержали троих журналистов — Дмитрия Антоненкова (66.Ru), Сергея Панина и Дмитрия Емельянова («Екатеринбург онлайн»). На них составили протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. 
Журналисты Екатеринбурга обратились с открытым письмом к главе полиции Свердловской области Михаилу Бородину, требуя извиниться за задержание корреспондентов. Письмо подписали сотрудники крупнейших региональных СМИ, в частности, URA.Ru, Znak.com, РБК-Екатеринбург, РИА «Новый день». 
Всего, по данным независимого профсоюза журналистов и работников СМИ, в разных городах России на митингах 9 сентября были задержаны 14 журналистов, еще к троим полиция применила силу.

Митинги 9 сентября

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