Начальник полиции Свердловской области извинился перед журналистами за задержание на акции 9 сентября

Начальник главного управления МВД по Свердловской области Михаил Бородин лично извинился перед журналистами, задержанными при освещении акции против пенсионной реформы в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание «Екатеринбург онлайн».

Бородин пообещал провести проверку в отношении полицейских, которые задержали журналистов и оформили на них протоколы. Административные дела против сотрудников СМИ прекращены, заявил он.

Журналисты приняли извинения Бородина, пишет «Екатеринбург онлайн». При этом издание отмечает, что уже направило в прокуратуру жалобу на действия полицейских в отношении журналистов на митинге и не планирует ее отзывать, несмотря на извинения начальника полиции.