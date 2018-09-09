СМИ Екатеринбурга потребовали от полиции извинений за составление протоколов на журналистов, освещавших протестную акцию

Журналисты Екатеринбурга обратились с открытым письмом к главе ГУ МВД по Свердловской области Михаилу Бородину с требованием извиниться за составление протоколов на корреспондентов, освещавших акции сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы.

Авторы письма напомнили, что случившееся — прямое нарушение закона о СМИ, которое также можно квалифицировать по статье УК о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Обращение подписали главные редакторы и журналисты крупнейших региональных СМИ, в частности, URA.Ru, Znak.com, РБК-Екатеринбург, E1.Ru, ЕАН, РИА «Новый день».