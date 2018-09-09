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СМИ Екатеринбурга потребовали от полиции извинений за составление протоколов на журналистов, освещавших протестную акцию

Анонимный канал Дмитрия Колезева
18:27, 9 сентября 2018
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Журналисты Екатеринбурга обратились с открытым письмом к главе ГУ МВД по Свердловской области Михаилу Бородину с требованием извиниться за составление протоколов на корреспондентов, освещавших акции сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы.

Авторы письма напомнили, что случившееся — прямое нарушение закона о СМИ, которое также можно квалифицировать по статье УК о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. 

Обращение подписали главные редакторы и журналисты крупнейших региональных СМИ, в частности, URA.Ru, Znak.com, РБК-Екатеринбург, E1.Ru, ЕАН, РИА «Новый день». 

Митинги, санкционированные или нет, являются важной частью общественно-политической жизни, и фактический запрет работать на митингах является грубейшим нарушением принципов свободы слова, зафиксированных в Конституции РФ.

Анонимный канал Дмитрия Колезева
Днем 9 сентября на акции сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы были задержаны трое журналистов — Дмитрий Антоненков (66.Ru), Сергей Панин и Дмитрий Емельянов (E1.Ru).
На задержанных журналистов были составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. «Мы не делаем разницы между участниками митинга и журналистами», — заявил официальный представитель ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.

Акции протеста 9 сентября

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