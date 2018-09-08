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The Telegraph: обвиняемые в отравлении Скрипалей не меньше шести раз летали в Женеву

The Daily Telegraph
08:49, 8 сентября 2018
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Предполагаемые офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, неоднократно посещали Женеву. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, Петров и Боширов совершили не менее шести поездок в Женеву отдельно друг от друга. С ноября 2017 года по февраль 2018-го они забронировали девять билетов туда и обратно. Выяснить, с кем предполагаемые сотрудники ГРУ встречались в Женеве, имеет ключевое значение для расследования, сообщили источники в правительстве.

С сентября 2016 года по март 2018-го Петров и Боширов забронировали билеты более чем на 30 рейсов, большинство из которых выполнял «Аэрофлот». Чаще всего они путешествовали отдельно, отмечает The Telegraph.

Судя по билетам, [Петров и Боширов] посещали Женеву во время [очередного раунда] переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, которые проходили [в штаб-квартире] ООН (англ. яз.).

The Daily Telegraph
Великобритания 5 сентября обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль предполагаемых офицеров ГРУ России, которые приехали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова.
«Фонтанка» сообщила, что обвиняемые не раз летали в Европу по паспортам, номера которых отличаются только последней цифрой. The Telegraph ранее писала, что они представились бизнесменами при получении британской визы.

Обвиняемые по делу Скрипалей

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