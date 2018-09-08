The Telegraph: обвиняемые в отравлении Скрипалей не меньше шести раз летали в Женеву

Предполагаемые офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, неоднократно посещали Женеву. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, Петров и Боширов совершили не менее шести поездок в Женеву отдельно друг от друга. С ноября 2017 года по февраль 2018-го они забронировали девять билетов туда и обратно. Выяснить, с кем предполагаемые сотрудники ГРУ встречались в Женеве, имеет ключевое значение для расследования, сообщили источники в правительстве.

С сентября 2016 года по март 2018-го Петров и Боширов забронировали билеты более чем на 30 рейсов, большинство из которых выполнял «Аэрофлот». Чаще всего они путешествовали отдельно, отмечает The Telegraph.