The Telegraph: обвиняемые в отравлении Скрипалей представились бизнесменами при получении визы

Предполагаемые офицеры , обвиняемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери, получили визы Великобритании, представившись бизнесменами. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Россияне рассказали в британском консульстве в Петербурге, что работают в сфере международной торговли. Они показали свои банковские счета, на которых хранились тысячи фунтов стерлингов, а также визитки.

Они также предоставили настоящие российские паспорта, выданные Александру Петрову и Руслану Боширову. Британские власти считают, что это ненастоящие имена. Спецслужбам известно, как на самом деле зовут подозреваемых, однако эти сведения не раскрывают.