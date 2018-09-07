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Власти Санкт-Петербурга отозвали согласование акции Навального 9 сентября. Это объяснили аварией на водопроводе

Фонтанка.ру
13:30, 7 сентября 2018
Надежный источник

Власти Санкт-Петербурга заявили о невозможности проведения на площади Ленина ранее согласованной акции против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября.

Как заявили в администрации города, причиной этого стал прорыв водопровода, из-за чего была затоплена проезжая часть. Власти предложили перенести мероприятие в Удельный парк и подчеркнули, что в случае отказа акция на площади Ленина будет считаться несогласованной.

Организаторы митинга сообщили, что отказываться от первоначального плана не намерены, так как «трубу прорвало не на самой площади, а рядом, [поэтому] это не помешает акции». По их словам, на рекламу и организацию была потрачена «значительная сумма»: активисты подчеркнули, что если власти не дадут провести мероприятие, они подадут в суд с требованием компенсации убытков. 

Сторонники Навального проведут в единый день голосования акции против повышения пенсионного возраста в крупных городах по всей стране. В Москве соответствующий митинг не согласован.

Акция Навального в единый день голосования

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