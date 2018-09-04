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«Господин Навальный приобретает у Google рекламные инструменты». ЦИК написал Ларри Пейджу о недопустимости митингов против пенсионной реформы

Интерфакс
10:07, 4 сентября 2018

Член ЦИК Александр Клюкин, 10 сентября 2017 года

Сергей Бобылев / ТАСС

Центризбирком России направил письмо в Google из-за того, что Алексей Навальный распространяет в YouTube информацию о митингах против пенсионной реформы, намеченных на день выборов, 9 сентября. Письмо направлено главному исполнительному директору Google Ларри Пейджу, сообщил член ЦИК Александр Клюкин на совещании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Представитель ЦИК заявил, что «господин Навальный приобретает у Google рекламные инструменты», чтобы разместить на YouTube информацию о политической акции 9 сентября. В письме избирательной комиссии сказано, что такие мероприятия в Единый день голосования незаконны.

В пресс-службе ЦИК РФ отметили, что письмо в Google — это «не более чем разъяснение об информационной работе», и такие письма — это «часть повседневной работы».

Одновременно с этим Роскомнадзор направил Google предупреждение о том, что компания не должна предоставлять свои ресурсы для противоправной деятельности в период выборов. Замглавы ведомства Вадим Субботин отметил, что если Google не отреагирует на предупреждение, российские власти расценят это как «прямое вмешательство во внутренние дела РФ» и попытку помешать «проведению законных демократических выборов».

Замглавы Роскомнадзора считает, что Google должна перестать рекламировать «любую рекламную информацию, пропаганду и призывы к таким мероприятиям, которые нарушают выборное законодательство».

Субботин добавил, что компании Facebook и Twitter знают о выдвинутых претензиях к Google. Он надеется, что социальные сети «среагируют должным образом».

Также свои письма в Google написали представители Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры.

В МИД РФ сообщили, в свою очередь, что проинформируют американских коллег о том, что их информационные ресурсы «находятся в миллиметре от нарушения российского избирательного законодательства». Посол по особым поручениям Андрей Нестеренко сказал, что Москва фиксирует попытки США вмешаться в российские выборы.

О пенсионной реформе

Александр Бакланов

Александр Бакланов

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