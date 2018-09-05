Минобороны РФ подтвердило авиаудар по боевикам в Идлибе
Воздушно-космические силы России нанесли 4 сентября высокоточный удар по боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, российские Су-34 уничтожили цеха боевиков, где изготовлялись беспилотники, а также хранились взрывчатые вещества и переносные зенитно-ракетные комплексы.
В ведомстве отметили, что все удары по Идлибу наносились исключительно по объектам террористических группировок и не коснулись населенных пунктов.
Ранее о российской бомбардировке Идлиба сообщила правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Лондоне.
Провинция Идлиб — последняя значительная территория в Сирии, находящаяся под контролем вооруженной оппозиции. С середины августа в прессе появляются сообщения о том, что войска президента Сирии Башара Асада готовят наступление на Идлиб.
По информации агентства Bloomberg, США предупредили Россию о готовности нанести ракетные удары по Сирии, если войска Асада применят химическое оружие в Идлибе. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что в Идлибе готовится провокация с использованием химического оружия, чтобы спровоцировать ракетный удар США.