Минобороны РФ подтвердило авиаудар по боевикам в Идлибе

Воздушно-космические силы России нанесли 4 сентября высокоточный удар по боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российские Су-34 уничтожили цеха боевиков, где изготовлялись беспилотники, а также хранились взрывчатые вещества и переносные зенитно-ракетные комплексы.

В ведомстве отметили, что все удары по Идлибу наносились исключительно по объектам террористических группировок и не коснулись населенных пунктов.

Ранее о российской бомбардировке Идлиба сообщила правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Лондоне.