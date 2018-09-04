Правозащитники заявили об ударах российской авиации по провинции Идлиб в Сирии
Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Лондоне, заявила, что российская военная авиация 4 сентября нанесла удары по провинции Идлиб в Сирии.
«Российские самолеты возобновили бомбардировку Идлиба после 22-дневной паузы», — заявил DW глава организации Абдель Рахман.
О том, что российские ВВС нанесли удары по целям на территории Идлиба также сообщило и турецкое агентство Anadolu со ссылкой на местные источники. Минобороны РФ эти сообщения пока не прокомментировало.
Провинция Идлиб — последняя значительная территория в Сирии, находящаяся под контролем вооруженной оппозиции (за исключением районов, где присутствуют военнослужащие США). С середины августа появляются сообщения о том, что войска президента Сирии Башара Асада готовят наступление на Идлиб.
В конце августа Bloomberg сообщало, что США предупредили Россию о готовности нанести ракетные удары по Сирии, если силы Асада применят химическое оружие в Идлибе. В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что в Идлибе готовится провокация с использованием химического оружия, чтобы спровоцировать ракетный удар США.
С 1 по 8 сентября Россия проводит в Средиземном море крупные морские учения. С предполагаемой операцией в Идлибе, как заявил МИД РФ, маневры не связаны.