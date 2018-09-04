Правозащитники заявили об ударах российской авиации по провинции Идлиб в Сирии

Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Лондоне, заявила, что российская военная авиация 4 сентября нанесла удары по провинции Идлиб в Сирии.

«Российские самолеты возобновили бомбардировку Идлиба после 22-дневной паузы», — заявил DW глава организации Абдель Рахман.

О том, что российские ВВС нанесли удары по целям на территории Идлиба также сообщило и турецкое агентство Anadolu со ссылкой на местные источники. Минобороны РФ эти сообщения пока не прокомментировало.