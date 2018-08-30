Россия проведет крупные учения в Средиземном море

Россия с 1 по 8 сентября проведет учения в Средиземном море, сообщает ТАСС.

В маневрах примут участие 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» и около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации.