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Эстонского офицера и его отца арестовали за шпионаж в пользу России

Интерфакс
12:04, 5 сентября 2018
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Харьюский уездный суд в Эстонии арестовал офицера главного штаба Сил обороны майора Дениса Метсаваса и его отца, бывшего сотрудника погранслужбы КГБ СССР Петра Волина. Их подозревают в государственной измене, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру страны.

Арестованных подозревают в том, что они передавали ГРУ России секретные сведения, считающиеся государственной тайной. Они работали на российскую военную разведку не менее пяти лет вплоть до задержания 4 сентября. Какие сведения передавали подозреваемые, не уточняется.

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас заявил, что задержанный майор «нанес существенный ущерб как Эстонии, так и союзникам». По словам генерала, союзникам по НАТО уже сообщили о случившемся.

Метсавас и Волин стали гражданами Эстонии в 1990-е годы в порядке натурализации. Известно, что Волин после ухода из пограничной службы СССР работал в службе исполнения наказаний Эстонии, после чего вышел на пенсию. Метсавас работал в Силах обороны, начиная с 2008 года. У него был доступ к проектам развития артиллерии страны.

О шпионах в Эстонии

шапито

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