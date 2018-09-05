Эстонского офицера и его отца арестовали за шпионаж в пользу России

Харьюский уездный суд в Эстонии арестовал офицера главного штаба Сил обороны майора Дениса Метсаваса и его отца, бывшего сотрудника погранслужбы КГБ СССР Петра Волина. Их подозревают в государственной измене, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру страны.

Арестованных подозревают в том, что они передавали секретные сведения, считающиеся государственной тайной. Они работали на российскую военную разведку не менее пяти лет вплоть до задержания 4 сентября. Какие сведения передавали подозреваемые, не уточняется.

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас заявил, что задержанный майор «нанес существенный ущерб как Эстонии, так и союзникам». По словам генерала, союзникам по НАТО уже сообщили о случившемся.

Метсавас и Волин стали гражданами Эстонии в 1990-е годы в порядке . Известно, что Волин после ухода из пограничной службы СССР работал в службе исполнения наказаний Эстонии, после чего вышел на пенсию. Метсавас работал в Силах обороны, начиная с 2008 года. У него был доступ к проектам развития артиллерии страны.