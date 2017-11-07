Власти Эстонии объявили о задержании «агента ФСБ», готовившего киберпреступление
Прокуратура Эстонии объявила о задержании гражданина России, подозреваемого в работе на ФСБ и подготовке киберпреступления против госучреждений.
Россиянин был задержан Полицией безопасности (КаПо) на Нарвском пограничном пункте, когда он направлялся из Эстонии в РФ.
6 ноября Харьюский уездный суд по ходатайству санкционировал его арест. Россиянина подозревают в «ненасильственных действиях, направленных против Эстонской республики» и «подготовке компьютерного преступления». Первое обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пятнадцати лет, второе — штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
Руководящая расследованием госпрокурор Инна Омблер заявила, «что удалось избежать серьезного ущерба», добавив, что пока не может раскрыть другие подробности дела.
«Нет оснований полагать, что он действовал продолжительное время, кроме того, его задержали прежде, чем он успел нанести своими действиями ущерб», — сообщил пресс-секретарь прокуратуры, добавив, что действия подозреваемого не были связаны с риском безопасности ID-карты.