Власти Эстонии объявили о задержании «агента ФСБ», готовившего киберпреступление

Прокуратура Эстонии объявила о задержании гражданина России, подозреваемого в работе на ФСБ и подготовке киберпреступления против госучреждений.

Россиянин был задержан Полицией безопасности (КаПо) на Нарвском пограничном пункте, когда он направлялся из Эстонии в РФ.

6 ноября Харьюский уездный суд по ходатайству санкционировал его арест. Россиянина подозревают в «ненасильственных действиях, направленных против Эстонской республики» и «подготовке компьютерного преступления». Первое обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пятнадцати лет, второе — штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Руководящая расследованием госпрокурор Инна Омблер заявила, «что удалось избежать серьезного ущерба», добавив, что пока не может раскрыть другие подробности дела.