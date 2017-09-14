Как ФСБ вербует российских контрабандистов для шпионажа в Эстонии. Расследование Buzzfeed и Re:Baltica

В 2015–2017 годах пять человек были арестованы в Эстонии и осуждены за шпионаж в пользу России. Все они — жители приграничных районов Псковской области, занимавшиеся контрабандой. Эстонские власти уверены, что их задерживали в ФСБ, а потом ставили перед выбором — или сбор сведений в Эстонии, или срок в России за контрабанду. Американское издание BuzzFeed совместно с журналистским центром Re:Baltica провели расследование , в котором рассказали, кто и как шпионит на территории Эстонии в пользу России.

Пять человек, осужденные в Эстонии за шпионаж в пользу России, не знакомы друг с другом, но их истории похожи. Обладатели гражданств России и Эстонии Павел Романов, Максим Груздев, Алик Хутшбаров, Александр Руднев и Артем Малошев были контрабандистами, нелегально провозившими через границу разные грузы, обычно — сигареты (в России они значительно дешевле, чем в странах ЕС). После вербовки им поручали искать и сообщать ФСБ самые разные данные — от информации об эстонских военных базах до расписания патрулирования границы.

Из этих пятерых Романов был самым опытным контрабандистом, занимался, в основном, сигаретами. 10 февраля 2015 года пограничники задержали Романова и группу его сообщников при пересечении границы и обнаружили, что кроме сигарет контрабандисты везли с собой камуфляжную форму и сложное оборудование для наблюдения и слежки — приборы ночного видения, передатчики помех в радиоэфире, тепловизионные камеры и камеры, которые можно незаметно закрепить на деревьях. Один из приборов ночного видения был военного образца, со сбитым серийным номером.

Следствие сначала сфокусировалось на контрабанде. Удалось доказать, что Романов и сообщники незаконно пересекли границу 13 раз, провезя в Эстонию 2,5 миллиона не обложенных налогом сигарет и заработав 80 тысяч евро. 26 мая 2015 года эстонский суд приговорил Романова к пяти годам тюрьмы.

Павел Романов после задержания Налогово-таможенный департамент Эстонии

Когда Романов уже находился в тюрьме, полиция безопасности Эстонии (КаПо) решила проверить его на причастность к шпионажу. Конкретные детали неизвестны — дела о шпионаже в Эстонии считаются предметом государственной тайны и ведутся в закрытом режиме. Известно, что в октябре 2015 года его приговорили к четырем годам и десяти месяцам тюрьмы за шпионаж. В тюрьме по обоим приговора он отсидел всего 22 месяца. 10 декабря 2016 года его отпустили на свободу — в Эстонии досрочное освобождение является частной практикой — и живет в Псковской области.

В ходе следствия выяснилось, что Романов работал на ФСБ на протяжении 20 лет. Начальник управления контрразведки КаПо Александр Тоотс рассказал, что Романова завербовали в 1994 году. В частности, Романов собирал информацию о тактике эстонской погранслужбы, времени патрулирования границы и местах расположения камер наблюдения. Сам Романов в разговоре с BuzzFeed и Re:Baltica вспоминал, что в середине 1990-х покупал в Германии и Финляндии подержанные иномарки и продавал в Чечню. Свое дело он с журналистами обсуждать отказался.

Максим Груздев — единственный из пятерых задержанных до сих пор остается в тюрьме. На свободу он должен выйти поздней осенью 2017 года. Груздев был обвинен в том, что в 2015 году участвовал в похищении с территории Эстонии офицера КаПо Эстона Кохвера. В 2015 году того привезли в Россию, обвинили в шпионаже и приговорили к 15 годам тюрьмы. В конце сентября 2015 года Кохвера обменяли на бывшего офицера МВД Эстонии Алексея Дрессена, осужденного за шпионаж в пользу России. Пока продолжался этот обмен Груздев оставался на свободе, а потом был арестован.

Вещи, найденные в результате обыска у Романова и его группы Налогово-таможенный департамент Эстонии

Александр Тоотс говорит, что все пятеро получали деньги за выполнение заданий. Платили немного — по 2 тысячи рублей за выполненное задание, но контрабандисты работали не из-за денег, а из-за боязни сесть в тюрьму.

Как пишут BuzzFeed и Re:Baltica, ФСБ разработала целую схему привлечения контрабандистов к выполнению своих задач. Привлекая на работу мелких контрабандистов, ФСБ ничем не рискует. В Эстонии таких людей называют prügikala — мелкая рыбешка. Если кого-то из них раскроют, ФСБ ничего не потеряет: в отличие от штатных агентов, на подготовку которых тратятся годы, контрабандисты не представляют особой ценности. Вместо раскрытого человека просто завербуют нового — на российско-эстонской границе и российско-латвийской границе действуют десятки групп контрабандистов. Власти Эстонии и Латвии уже давно обращают внимание на то, что Россия не предпринимает никаких действий для их поимки.

В ФСБ России аресты контрабандистов никак не комментировали.